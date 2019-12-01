Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 22:56:57

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2026.- La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a China también incluyó una actividad enfocada en su bienestar personal, luego de que compartiera en redes sociales un video en el que aparece practicando Chi Kung, una disciplina de origen chino que incorporó a su rutina hace algunos meses.

La mandataria aprovechó su estancia en Shenzhen, donde participó en la 33 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), para tomar una clase gratuita de esta práctica, que combina movimientos suaves, respiración y concentración.

En la grabación, Sheinbaum explicó que comenzó a realizar estos ejercicios por sus beneficios para la salud y que, al enterarse de que podía recibir una clase durante su visita al país asiático, decidió aprovechar la oportunidad para practicarla.

El Chi Kung, también conocido como Qigong, es una actividad tradicional china que busca favorecer el bienestar físico y mental mediante movimientos controlados y técnicas de respiración.

El interés de la presidenta por esta disciplina surgió meses atrás, cuando comentó que tenía intención de aprender Tai Chi, pero el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, le recomendó practicar Chi Kung.

Sheinbaum ha relatado que durante su infancia practicó ballet y, en su etapa universitaria, realizó remo y atletismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente, señaló que esta disciplina le permite mantenerse activa, debido a las dificultades para salir a correr con frecuencia por sus responsabilidades como presidenta.