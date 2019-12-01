Sheinbaum aplaza entrega de Reforma Electoral; señala "modificaciones menores"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 10:45:25

Ciudad de México, a 24 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que aplazará un día la entrega de su Reforma Electoral, debido a que se realizaron algunas “modificaciones menores”.

"Mañana vamos a presentar (la) reforma electoral, todavía ayer hicimos algunas modificaciones menores, pero mañana lo presentamos, les quedé en presentarlo hoy, pero mañana lo presentamos", informó la mandataria mexicana.

Cabe mencionar que, en las cámaras legislativas, la iniciativa presidencial se “trabó”, debido al desacuerdo de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con el proyecto de la jefa del Ejecutivo federal.

Previamente, la iniciativa se dio a conocer en una reunión privada, realizada en Palacio Nacional, la titular del ejecutivo mostró la propuesta a los líderes de Morena, PT y PVEM en el Congreso mexicano.