Sheinbaum anuncia reconstrucción de carretera Escárcega-Palizada y refuerza programa Mujeres Bienestar en Palizada

Palizada, Campeche, 15 de noviembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este sábado el municipio de Palizada para supervisar el programa de Pensión Mujeres Bienestar y reiterar su compromiso con el desarrollo de la región. Durante su recorrido, aseguró que este año ha sido positivo para el país y expresó su confianza de que el próximo año los resultados serán aún mejores.

Acompañada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, la Mandataria federal destacó la importancia de que el gobierno permanezca cerca de la ciudadanía. “Cuando un gobierno está cerca del pueblo, que nunca se aleja, no hay nada que detenga a nuestra patria”, afirmó ante cientos de asistentes que se reunieron en el centro de la localidad.

En respuesta a las demandas de los habitantes, Sheinbaum se comprometió a la reconstrucción de la carretera Escárcega-Palizada, una vía que presenta numerosos baches y deterioro. Explicó que las obras comenzarán el próximo año debido a que el presupuesto de este 2025 ya se encuentra cerrado, pero garantizó que la reparación iniciará con prioridad.

Durante su intervención, la presidenta relató que decidió recorrer la vía en su estado actual para constatar la situación de primera mano y escuchar directamente las necesidades de los pobladores, quienes respondieron con aplausos y consignas de apoyo al anuncio de la obra. La visita incluyó la supervisión del programa social Mujeres Bienestar, dirigido a fortalecer la economía de mujeres adultas mayores y en situación de vulnerabilidad.