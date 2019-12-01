Sheinbaum anuncia que Reforma Electoral está en fase final; se presentará en febrero

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que será en este mes de febrero cuando presente la reforma electoral, la cual ya está en la redacción final.

“Ya lo vamos a presentar, me comprometí que en febrero, no pasa del mes de febrero para enviarla. Mi objetivo es que fuera la próxima semana y estamos esperando ya la redacción final y en el momento en que esté, pues ya lo presentamos a través de Pablo Gómez, que es el coordinador de esta comisión que nombramos en la presidencia”, explicó la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa desde Morelia, Michoacán, la jefa del Ejecutivo federal evitó mencionar si en su versión final de la propuesta se va a mantener el número de plurinominales en el Congreso de la Unión.

Lo anterior, luego de que el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila descartó cambios en esta materia.

“Creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente 300 - 200 con la fórmula de representación proporcional como la Constitución lo señala, es decir, un sistema mixto con mayoría relativa de 300 distrito y 200 como lo establece actualmente la Constitución, creo que ese tema está superado. Estamos viendo la forma de cómo vincular mayormente a los plurinominales con la sociedad para su votación el día de la elección”, dijo el diputado federal en la previa.