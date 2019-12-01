Sheinbaum anuncia nuevo nombre de tramo Querétaro -Irapuato a Viaducto-Apaseo durante recorrido del tren

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 21:41:49

Apaseo el Grande, Gto, 31 de octubre de 2026.- Un total de 2 mil 500 kilómetros de vías ferroviarias contempla el programa nacional de recuperación de trenes de pasajeros impulsado por el Gobierno Federal, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Celaya, donde realizó un recorrido de supervisión por las obras del corredor Querétaro-Irapuato.

La mandataria explicó que este proyecto busca recuperar el transporte ferroviario como una alternativa de movilidad entre ciudades y regiones metropolitanas, además de reducir la dependencia de las carreteras, particularmente en rutas con alta circulación vehicular.

“Lo primero es recuperar el tren de pasajeros como una forma de movilidad”, expresó.

Sheinbaum destacó que los trenes permitirán tanto recorridos de largo alcance como conexiones entre zonas metropolitanas, al considerar que su funcionamiento será similar al de un sistema de transporte colectivo para distintas regiones del país.

Durante su recorrido también anunció que el tramo conocido como Querétaro-Irapuato cambiará su nombre a Viaducto-Apaseo, modificación que, indicó, se realizaría este mismo sábado.

Sobre la situación del basurero ubicado en dicha zona y los cuestionamientos relacionados con Kansas City, señaló que ya había dialogado con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y que continuarán las conversaciones para atender los temas pendientes.

La presidenta también destacó la importancia económica de las obras ferroviarias y los programas de vivienda, al señalar que representan dos de los principales motores de inversión en infraestructura y generación de actividad económica en el país.

“Son los que están impulsando más la economía en términos de obra pública en nuestro país”, afirmó.

Finalmente, hizo referencia al crecimiento económico nacional reportado por el INEGI, al mencionar un incremento anual de 3.2 por ciento durante el tercer trimestre, resultado que consideró superior a las estimaciones que se tenían inicialmente.