Sheinbaum analiza acciones legales contra Elon Musk tras críticas en X

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 10:02:43

Ciudad de México, 24 de febrero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno evalúa emprender acciones legales contra el empresario Elon Musk, luego de los mensajes publicados en su contra en la red social X.

“Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados”, declaró durante la conferencia matutina en Palacio Nacional este martes 24 de febrero de 2026.

La mandataria subrayó que su prioridad es la opinión ciudadana. “A mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad. Y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas”, puntualizó.

Musk, propietario de Tesla y de la plataforma X, cuestionó la estrategia de seguridad del gobierno federal y lanzó señalamientos directos contra la presidenta, insinuando que estaría influenciada por cárteles del narcotráfico.

“Solo dice lo que le dicen sus jefes de los cárteles. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’…”, escribió el magnate en su cuenta.

Las declaraciones generaron una fuerte polémica en redes sociales, donde legisladores afines a la llamada Cuarta Transformación respondieron con críticas hacia el empresario.

La controversia ocurre días después de que fuerzas federales abatieran a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo realizado el domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa.