Sheinbaum acusa existencia de campaña para que ciudadanos no voten elección judicial

Ciudad de México, a 19 de mayo 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que existe una campaña para que ciudadanos no voten en la elección judicial, que se realizará el domingo 1 de junio.

“Llaman a no votar y creen que su campaña, la de no votar, va a tener impulso o asidero en el pueblo. No, la gente va a ir a votar libremente y nos corresponde a todos los ciudadanos ejercer nuestro derecho ese día”, señaló la mandataria mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal comentó que en redes sociales existen campañas en su contra, anti Cuarta Transformación y para que la gente no vote en los comicios judiciales, las cuales se mantendrán hasta el día de las elecciones.

“Hay una compaña en contra de la presidenta, en contra del gobierno, en contra de nuestro movimiento porque ya faltan 14 días para la elección. Estos catorce días van a seguir y seguir y seguir, y probablemente después de la elección también, antes y después. ¿Qué hacemos nosotros? Estar cerca del pueblo, es nuestro mandato y no lo vamos a traicionar jamás, porque nosotros llegamos por un movimiento social de muchos años”, argumentó la gobernante.