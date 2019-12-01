Sheinbaum acuerda seguimiento a demandas de verdad y justicia del Comité Eureka, a 58 años de los hechos ocurridos en Tlatelolco

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2026.- En el marco de los 58 años de los hechos ocurridos en Tlatelolco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con integrantes del Comité Eureka, con quienes acordó mantener el seguimiento a las exigencias de verdad y justicia planteadas por víctimas y familiares de personas afectadas durante el periodo de represión de las décadas de 1960 y 1970.

El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional y fue dado a conocer por la propia mandataria, quien señaló que escuchar a quienes durante décadas han buscado respuestas forma parte de la construcción de un país comprometido con el respeto a los derechos humanos.

Sheinbaum recordó que México atravesó durante los años 60 y 70 un periodo conocido como “guerra sucia”, marcado por acciones de represión contra movimientos sociales y políticos, por lo que destacó la importancia de mantener vigente la memoria de las víctimas.

La presidenta explicó que la reunión con el Comité Eureka tuvo como propósito dar continuidad a las demandas de verdad y justicia, así como a la búsqueda de respuestas para las personas afectadas y sus familias.

El Comité Eureka fue fundado por familiares de personas detenidas y desaparecidas durante ese periodo y tuvo entre sus principales figuras a Rosario Ibarra de Piedra, quien durante décadas encabezó la exigencia de esclarecer el paradero de víctimas de desaparición forzada.

La reunión ocurrió el mismo día en que se conmemoran 58 años de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968, fecha que el gobierno federal volvió a recordar como uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea de México.