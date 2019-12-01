Separan de su cargo a varios funcionarios por presunta corrupción en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe

Ciudad de México, a 17 de abril de 2026.- La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que varios funcionarios fueron separados de sus cargos de manera preventiva, luego de que familiares de Edith Guadalupe denunciaran que presuntamente se les solicitó dinero para iniciar las diligencias tras su desaparición.

La fiscal calificó como grave e inaceptable la conducta denunciada, por lo que se dio intervención al área de asuntos internos para investigar los hechos tanto en el ámbito administrativo como penal. Precisó que la separación de los servidores públicos se mantendrá mientras avanzan las indagatorias, las cuales no se limitan al personal de la fiscalía, sino a cualquier autoridad involucrada.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado la comisión de actos de corrupción, Alcalde Luján señaló que la acusación amerita una investigación a fondo. En este sentido, indicó que ya se indaga a un elemento de la Policía de Investigación identificado por los familiares, quien también fue retirado de sus funciones de manera precautoria.

Respecto al caso, la fiscal indicó que ya se tiene identificado a un probable responsable del feminicidio; sin embargo, evitó dar detalles para no comprometer su captura. La denuncia por la desaparición de Edith Guadalupe se presentó la noche del 15 de abril y durante las primeras horas del día siguiente.

De acuerdo con las investigaciones, la joven salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, en la alcaldía Iztapalapa, y al llegar al sitio donde tendría una entrevista de trabajo compartió su ubicación con su familia. Esto permitió ubicar el inmueble en la alcaldía Benito Juárez, donde fue dejada por un mototaxi.

Las autoridades establecieron que no hubo evidencia de que la víctima abandonara el edificio. Fue durante la madrugada del viernes cuando personal ministerial realizó un operativo de búsqueda piso por piso, hasta localizar el cuerpo en el sótano, oculto bajo un montículo de arena.

Desde el hallazgo, el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Tras la identificación del cuerpo, se inició la necropsia correspondiente, donde de manera preliminar se detectaron lesiones por golpes que podrían estar relacionadas con el crimen.

La fiscal también señaló que, hasta ahora, no existen antecedentes de denuncias previas vinculadas al inmueble, aunque se mantienen abiertas líneas de investigación para determinar si hubo otros hechos delictivos en el lugar.

Por su parte, el fiscal para Desapariciones, Luis Eduardo Poletti Vega, informó que se realizan entrevistas a personas relacionadas con el edificio, incluida la administración, con el fin de identificar a los ocupantes de los departamentos y recabar información que permita avanzar en el caso.

Asimismo, se busca al conductor del vehículo que trasladó a la joven, quien ya fue identificado como parte de las investigaciones.

La familia de Edith Guadalupe sostuvo que desde el primer momento proporcionó información clave sobre su paradero; sin embargo, acusó omisiones por parte de las autoridades. La madre de la víctima, Claudia Edith Zaldívar, afirmó que tuvieron que presionar para que se realizaran las diligencias, incluso mediante el cierre de calles, para que el caso fuera atendido.