SEP lamenta el homicidio de las dos profesoras en preparatoria de Lázaro Cárdenas: “Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro"

SEP lamenta el homicidio de las dos profesoras en preparatoria de Lázaro Cárdenas: “Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 23:01:05
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2026.- Tras los hechos registrados este martes en el plantel educativo Makárenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que dejaron el saldo de dos profesoras sin vida después de que un estudiante de 15 años de edad atentara en su contra, la comunidad escolar y las autoridades del sector educativo se han mostrado conmocionadas. 

Ante estos hechos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) expresó su pesar por lo ocurrido y manifestó su solidaridad con los familiares y seres cercanos de las docentes, así como con estudiantes y personal académico afectado por la tragedia.

De acuerdo con los reportes, el ataque se registró  la mañana de este martes, cuando un estudiante adolescente disparó contra las maestras. Tras la agresión, el presunto responsable fue detenido minutos después por elementos de la policía municipal y de la Guardia Civil.

Mediante una tarjeta informativa, la SEP reiteró su compromiso de impulsar espacios escolares seguros y libres de violencia. Asimismo, convocó a la participación conjunta de estudiantes, docentes, directivos, personal educativo y padres de familia para fortalecer el tejido de las comunidades escolares.

“Las escuelas deben ser siempre un lugar seguro para aprender, convivir y construir un mejor futuro para todos”, resaltó la dependencia federal.

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