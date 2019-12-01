SEP envía mensaje a alumnos por regreso a clases

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 10:44:16

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- En el marco del regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio de sus redes sociales envió un mensaje de bienvenida y motivación a los alumnos que hoy regresaron a las aulas.

La dependencia federal recalcó que más de 23 millones de estudiantes “abren un nuevo capítulo en su vida estudiantil”, en las instituciones de nivel básico en el país, es decir, preescolar, primaria y secundaria.

Además, la SEP agregó: “El aula nos espera con nuevos sueños, desafíos y aprendizajes”.

Por último, la dependencia liderada por Mario Delgado Carrillo expresó: “Bienvenidos a esta gran aventura. ¡Feliz Regreso a Clases!”, con lo que da por inaugurado el nuevo ciclo escolar que finaliza el próximo 15 de julio de 2026 con un total de 185 días efectivos de clases.

Previo a la publicación del mensaje de la Secretaría, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dirigió unas palabras a las y los alumnos desde Palacio Nacional.

“Muchas felicidades a todos niños y niñas, adolescentes, jóvenes que inician su escuela. La escuela es para aprender, evidentemente pero es para ser felices también", mencionó la jefa del Ejecutivo federal.