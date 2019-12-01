Senado prevé autorizar ingreso de militares de EU para capacitación rumbo al Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 21:40:57

Ciudad de México, 23 de marzo de 2026.- El Senado de México prevé autorizar el ingreso de personal militar de Estados Unidos con el objetivo de capacitar a elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, como parte de los preparativos de seguridad rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El torneo internacional se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que el fortalecimiento de las estrategias de seguridad se ha convertido en una prioridad para las autoridades.

De acuerdo con la información disponible, serán 35 elementos de las Fuerzas Armadas estadounidenses quienes participarán en las labores de capacitación en territorio mexicano, en un periodo comprendido del 3 de abril al 1 de mayo.

Se espera que el Senado apruebe esta medida durante la sesión plenaria programada para el martes 24 de marzo a las 11:00 horas.