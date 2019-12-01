Semujeres reconoce detención de Víctor "N", ex director de Pemex por violencia intrafamiliar

Semujeres reconoce detención de Víctor "N", ex director de Pemex por violencia intrafamiliar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 13:18:29
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Ciudad de México, a 8 de julio 2026.- La Secretaría de la Mujeres (Semujeres) reconoció la labor de las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos, en la detención de Víctor “N”, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien está acusado de violencia intrafamiliar contra su esposa, la doctora María Felicia Jiménez Lavie.

En ese sentido, la dependencia federal mencionó que la captura del ex funcionario es un “paso relevante en el acceso a la justicia para la víctima”.

Igualmente, la Secretaría consideró que es un mensaje de “cero impunidad” para quien ejerza cualquier tipo de violencias contra las mujeres.

“Desde que este caso se hizo público, la Secretaría ha brindado acompañamiento institucional, asesoría y seguimiento a la víctima, privilegiando en todo momento su seguridad y el respeto a sus derechos.”, resaltó la dependencia en un comunicado.

Cabe recordar que a finales de junio pasado, la víctima subió a sus redes sociales un video en el que se puede observar a Víctor “N” mientras agrede física y verbalmente a su cónyuge en la sala de su casa, ubicada en el estado de Morelos.

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