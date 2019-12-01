Seguridad de Jalisco rechaza pedir disculpas por represión durante protestas por calidad del agua en Guadalajara

Seguridad de Jalisco rechaza pedir disculpas por represión durante protestas por calidad del agua en Guadalajara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 11:19:07
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Guadalajara, Jalisco, a 6 de noviembre 2026.- El Gabinete de Seguridad de Jalisco se negó a pedir disculpas a las víctimas de la represión durante las manifestaciones del 11 de octubre, por la mala calidad del agua en Guadalajara, durante un encuentro en las instalaciones del Congreso estatal.

Igualmente, rechazaron informar quiénes dieron la orden de utilizar gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes, así como a renunciar a sus cargos.

“¿Por qué no renuncian, por qué no nos ofrecen disculpas? Ya todos aquí lo solicitaron. Que digan pues: sí es cierto nos equivocamos, pero que salga de ustedes, porque de ninguno ha podido salir ni un perdón, de ninguno ha podido salir un responsable, un nombre”, reclamó Luis Antonio Palacio Vázquez, de 28 años, a quien policías le rompieron varios dientes a golpes.

“No confío en ustedes (...) recuperándome de mis heridas ya estaba haciendo una denuncia en la visitaduría” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, dijo Daniela Álvarez, a los mandos de seguridad presentes en el Congreso local.

El edificio legislativo de Guadalajara fue rodeado con vallas metálicas y gran cantidad de policías vigilaron y cerraron el perímetro.

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