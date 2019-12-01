Seguirán fuertes lluvias en gran parte del país

Ciudad de México, a 26 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó que el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Chihuahua y Durango; fuertes en Sonora y Baja California Sur; así como chubascos en Baja California; todas con descargas eléctricas.
Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y la onda tropical 25 sobre el occidente del país generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en el norte y noreste del país; con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional; así como lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima.
Mientras tanto, otro canal de baja presión se desplazará sobre el sureste y sur del país, y con una vaguada en altura que se extenderá sobre el oriente y sur del territorio nacional, originarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias fuertes a muy fuertes en Guerrero y la península de Yucatán.
Pronóstico de lluvias para el 26 de agosto:
- Muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Colima (norte), Puebla (oriente), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte), Tabasco (oeste) y Chiapas (oeste).
Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, San Luis Potosí y Guanajuato.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- De 40 a 45 °C: Baja California Sur y Sonora.
- De 35 a 40 °C: Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.