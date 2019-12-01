Segob revela fecha tentativa de inauguración del tren Buenavista-AIFA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 13:47:24

Ciudad de México, a 17 de abril 2026.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, adelantó que el Tren Interurbano Buenavista-AIFA será inaugurado el 25 o 26 de abril próximo.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la funcionaria federal leyó la información que le fue proporcionada por Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, en la que detalló que la mandataria mexicana estará de regreso en el país para el día del inicio de actividades en el tramo mencionado.

“Aún tenemos que confirmar con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en principio sería el próximo fin de semana, entonces estamos en tiempo”, dijo la secretaria Rodríguez.

Dicho medio de transporte conectará la zona de Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Cabe señalar que la inauguración había sido pospuesta porque estaba pendiente la certificación que pidió la jefa del Ejecutivo federal para que opere de manera segura.

Además, en las últimas semanas se licitó el paquete de seguros de la infraestructura y para los pasajeros, según lo informado en el encuentro con medios de comunicación.