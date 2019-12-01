Secretario de Seguridad del pueblo de Chiapas reporta autos clásicos comprados por apenas 12 mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 07:40:17

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 6 de marzo del 2026.- Óscar Alberto Aparicio Avendaño, actual secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, reportó en su declaración patrimonial ser propietario de una colección de cinco automóviles (entre ellos algunos de carácter clásico) que, según los registros, fueron adquiridos por montos muy inferiores a los que normalmente se observan en el mercado.

El funcionario indicó que pagó estos vehículos de contado entre 2022 y 2023, con precios que oscilaron entre los 12 mil y los 100 mil pesos según una investigación realizada por el medio de comunicación El Universal.

Aparicio Avendaño asumió el cargo a finales de 2024 dentro del gabinete del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Desde esa posición tiene bajo su responsabilidad diversas corporaciones de seguridad estatales, incluida la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un grupo que fue mencionado en una presunta lista de pagos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Su última declaración patrimonial corresponde a 2024, año en el que concluyó su gestión como subsecretario de Operación en la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, puesto que ocupó desde 2023 durante la administración del gobernador David Monreal Ávila.

Entre las adquisiciones que destacan en el documento aparece un automóvil BMW modelo 1961, el cual habría comprado en julio de 2022 por 12 mil pesos. Ese mismo año, en noviembre, también reportó la compra de otro vehículo de la misma marca, modelo 1965, por un monto de 100 mil pesos.