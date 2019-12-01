Secretaría de la Juventud en Querétaro ha brindado 43 atenciones por consumo de sustancias en lo que va del año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 15:24:29

Querétaro, Qro, 10 de marzo de 2026.- En lo que va del año, la Secretaría de la Juventud ha dado acompañamiento en 43 atenciones a jóvenes por consumo de sustancias y de estas, 14 derivaron en el Centro Estatal Contra las Adicciones, confirmó la titular de la dependencia estatal, Virginia Hernández Vázquez.

Refirió que el personal a su cargo atiende la situación y da acompañamiento psicoemocional para que el joven se abra y exprese alguna situación.

Además, consideró importante que las y los jóvenes que estén en tratamiento también realicen actividades lúdicas y deportivas, con la finalidad de fortalecer los factores protectores de la salud mental y, por ende, modificar el estilo de vida hacia uno saludable.

“Es necesario atender la salud mental y el tema de adicciones en los jóvenes, sobre todo a una edad temprana que permita disminuir los riesgos que esto conlleva”.

Destacó que como parte del seguimiento que la dependencia estatal brinda a este sector de la población es que, una vez que se encuentren en tratamiento, los ayudan a vincularse para que concluyan sus estudios o, si quieren, incorporarse al mundo laboral.

“Contamos con talleres en los que se abordan temas como elaboración de currículum, entrevistas de trabajo y administración del primer sueldo, y se impartirán del 25 de febrero al 18 de marzo”.

En paralelo, dijo, la Secretaría participa en la supervisión de centros de rehabilitación junto con el comité correspondiente. Hernández aclaró que las suspensiones o clausuras se han debido principalmente a riesgos sanitarios o de protección civil, como deficiencias en infraestructura, señalética o instalaciones de gas.

“Hasta el día de hoy no hemos registrado violaciones a derechos humanos; siempre se asiste con la Defensoría y el Sindicato de Usuarios para garantizar transparencia”.

Respecto al reglamento municipal de juventud, la funcionaria informó que ya ha sido instalado en cinco municipios, entre ellos Tequisquiapan y Peñamiller, mientras que otros ayuntamientos se encuentran en proceso de implementación. El objetivo es que todas las demarcaciones cuenten con un marco normativo que respalde las acciones dirigidas a la población joven.

“Llevamos más el tema de prevención en las escuelas. Buscamos que los jóvenes sepan las consecuencias de consumir o tomar una mala decisión y, en caso de que ya tengamos el acercamiento con un joven, lo apoyamos con el CECA”.