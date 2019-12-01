Secretaría de Gobernación reitera disposición al diálogo con transportistas tras incidente en sus instalaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 21:42:57

Ciudad de México, 10 de abril de 2026.- La Secretaría de Gobernación informó que mantiene su disposición al diálogo con los sectores agrícola y transportista del país, tras un incidente registrado este viernes en sus instalaciones en la Ciudad de México.

La dependencia convocó a una mesa de diálogo para el 10 de abril con el Frente Nacional en Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), con el objetivo de atender sus demandas.

Sin embargo, la Secretaría señaló que, en lugar de participar en la reunión, integrantes de estas organizaciones bloquearon el acceso al inmueble, colocando cadenas y candados en las puertas, lo que impidió la entrada y salida tanto de personas servidoras públicas como de usuarios de los servicios.

Ante esta situación, la Segob reiteró que el Gobierno de México continuará promoviendo el diálogo y la construcción de acuerdos, asegurando el respeto a los derechos de todos los sectores involucrados.