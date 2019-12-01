Secretaría de Gobernación reitera disposición al diálogo con transportistas tras incidente en sus instalaciones

Secretaría de Gobernación reitera disposición al diálogo con transportistas tras incidente en sus instalaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 21:42:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 10 de abril de 2026.- La Secretaría de Gobernación informó que mantiene su disposición al diálogo con los sectores agrícola y transportista del país, tras un incidente registrado este viernes en sus instalaciones en la Ciudad de México.

La dependencia convocó a una mesa de diálogo para el 10 de abril con el Frente Nacional en Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), con el objetivo de atender sus demandas.

Sin embargo, la Secretaría señaló que, en lugar de participar en la reunión, integrantes de estas organizaciones bloquearon el acceso al inmueble, colocando cadenas y candados en las puertas, lo que impidió la entrada y salida tanto de personas servidoras públicas como de usuarios de los servicios.

Ante esta situación, la Segob reiteró que el Gobierno de México continuará promoviendo el diálogo y la construcción de acuerdos, asegurando el respeto a los derechos de todos los sectores involucrados.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Luto en el futbol local: localizan sin vida a joven entrenador reportado como desaparecido en Celaya
Localizan restos humanos en el predio "Barranca del Celio" de Jacona, Michoacán
Buscan a joven desaparecido en el río Balsas, en Guerrero
Hallan fosa clandestina junto a panteón en Chucándiro, Michoacán; rescatan cuerpo en descomposición
Más información de la categoria
Regresa a la Tierra la misión Artemis II; confirman que astronautas se encuentran bien
Sentencian a 140 años de prisión a responsable del secuestro y homicidio del ex alcalde de Nahuatzen
Cae exfuncionario de Chihuahua por desvió millonario de medicamentos oncológicos
Operativo por desaparecidos deja 53 indicios forenses en lagos de CDMX y Edomex
Comentarios