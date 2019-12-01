Se tienen previstas al menos 5 manifestaciones en la Ciudad de México este lunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 07:45:51

Ciudad de México, 5 de enero del 2026.- Este lunes 5 de enero del 2026 se esperan al menos cinco movilizaciones en la Ciudad de México que afectarán el tránsito vial.

Se prevé que en punto de las 09:00 horas la colectiva Minerva se manifieste en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, ubicados en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc.

En tanto, a las 10:00 horas, organizaciones migrantes y activistas se concentrarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores con diversas demandas.

En punto de las 11:00 horas víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico emitirán una conferencia de prensa en la Fiscalía General de la República.

Ya por la tarde, Palestina MX tendrá una reunión en la Sede de la Sección IX de la CNTE mientras que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM sostendrá una reunión en su sede ubicada en la colonia Nativitas de la alcaldía Benito Juárez.