Se tienen previstas al menos 5 manifestaciones en la Ciudad de México este lunes

Se tienen previstas al menos 5 manifestaciones en la Ciudad de México este lunes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 07:45:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 5 de enero del 2026.- Este lunes 5 de enero del 2026 se esperan al menos cinco movilizaciones en la Ciudad de México que afectarán el tránsito vial.

Se prevé que en punto de las 09:00 horas la colectiva Minerva se manifieste en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, ubicados en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc.

En tanto, a las 10:00 horas, organizaciones migrantes y activistas se concentrarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores con diversas demandas.

En punto de las 11:00 horas víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico emitirán una conferencia de prensa en la Fiscalía General de la República.

Ya por la tarde, Palestina MX tendrá una reunión en la Sede de la Sección IX de la CNTE mientras que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM sostendrá una reunión en su sede ubicada en la colonia Nativitas de la alcaldía Benito Juárez.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a menor de edad durante un baile en Celaya, Guanajuato
Ultiman a taxista en Morelia, Michoacán; hallan su cuerpo con visibles huellas de violencia
Ultiman a tiros a hombres en la “calle del juguete” en la Ciudad de México
Transportistas, comerciantes y visitantes viven momentos de pánico tras balacera en persecución entre Uriangato y Yuriria; hay cuatro detenidos
Más información de la categoria
Justicia de EEUU liga a Maduro con grupos criminales mexicanos y venezolanos
“Por ahora no tenemos pensado una llamada”: Claudia Sheinbaum tras amagos de Trump contra México
Ultiman a tiros a hombres en la “calle del juguete” en la Ciudad de México
Trasladan a Nicolás Maduro y su esposa a la Corte de Brooklyn en Nueva York
Comentarios