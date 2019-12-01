Se suspenden clases en Guerrero ante el pronóstico de fuertes lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 07:40:18

Chilpancingo, Guerrero, a 11 de septiembre de 2025.- Ante el pronóstico de fuertes lluvias, la Secretaría de Educación Pública, suspendió las clases en todas regiones de Guerrero.

La Secretaría de Protección Civil, realizó la recomendación de la suspensión, debido a que se encuentra la Depresión Tropical 95E en el Pacífico, la cual tiene potencial de desarrollo ciclónico y se desplaza frente a las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, por lo que se esperan lluvias fuertes a puntuales intensas en el estado.

También la Universidad Autónoma de Guerrero lanzó un comunicado para dar a conocer que se suspendían las clases en todos los planteles.

Según el reporte meteorológico, las precipitaciones, podrían ser en forma de tormentas locales, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento fuerte y caída de granizo en regiones montañosas.

Por ello, las autoridades lanzaron un exhorto a la población, a seguir las recomendaciones y tomar las precauciones necesarias, además de mantenerse informados a través de canales oficiales.