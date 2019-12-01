Se reúnen autoridades para revisar estrategias de seguridad que se implementarán durante el Mundial de Fútbol 2026

Ciudad de México, a 4 de marzo de 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales que se realizó una reunión de coordinación con funcionarios del gobierno federal, autoridades de la FIFA y representantes de los estados que serán sede del Mundial de Fútbol 2026.

El funcionario explicó que el encuentro se llevó a cabo por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de revisar las estrategias que permitirán garantizar la seguridad durante la justa deportiva internacional.

Durante la reunión se analizaron los protocolos de inteligencia, las medidas de prevención y el despliegue operativo que se implementará en las ciudades anfitrionas, con la finalidad de proteger tanto a la población mexicana como a los visitantes que lleguen al país durante el campeonato.

En el encuentro participaron la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; así como el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho.

También asistieron el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas; funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre ellos Juan Ramón de la Fuente y Roberto Velasco Álvarez; además de Gaby Cuevas, Rodrigo Martínez-Celis Wogau y representantes del organismo internacional del fútbol.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre la federación, los estados y los municipios será clave para garantizar condiciones de seguridad durante el desarrollo del torneo, en el que México compartirá la organización con Estados Unidos y Canadá.