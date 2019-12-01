Se resolverá desabasto de combustible, asegura Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 13:18:00
Ciudad de México, a 14 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se resolverá el desabasto de combustible que se ha presentado en algunas zonas del país, especialmente en el sur.

En ese sentido, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana señaló que el desabasto no es por falta de combustible, sino por una inconformidad de los grupos piperos, quienes transportan el producto en el “puerto Chiapas” de Petróleos Mexicanos (Pemex) a los sitios de distribución.

“Se está trabajando en atender las demandas de estos trabajadores del volante y para ello ya las dependencias correspondientes se coordinan para lograr el objetivo”, mencionó la jefa del Ejecutivo federal.

Además, la gobernante indicó que la Secretaría de Energía y la empresa productora propiedad del Estado trabajan en coordinación para resolver los inconvenientes, lo antes posible.

En Chiapas, la entidad con mayores afectaciones varios municipios han reportado escasez de combustible desde el pasado 11 de agosto, principalmente en la ciudad de Tapachula.

Noventa Grados
