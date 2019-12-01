Se registran lluvias y nevadas en Nayarit

Tepic, Nayarit, a 30 de marzo de 2026.- Fenómenos meteorológicos poco comunes sorprendieron a distintas regiones de Nayarit durante los últimos días, al registrarse lluvias fuera de temporada acompañadas de tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo en varios municipios del estado.

De acuerdo con reportes oficiales, al menos seis demarcaciones resultaron afectadas por estas condiciones, entre ellas la capital, Tepic, así como El Nayar. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de descargas eléctricas y vientos que alcanzaron velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.

El fenómeno llamó aún más la atención debido a que, en plena recta final de marzo, se reportaron nevadas en zonas serranas de Huajicori y Del Nayar, donde el paisaje amaneció cubierto de blanco, algo inusual para esta época del año.

Según información del Servicio Meteorológico Nacional, autoridades estatales señalaron que la mayor intensidad de las lluvias se concentró en municipios como Del Nayar, Huajicori, La Yesca, Santa María del Oro, Tepic y Xalisco, donde también se registró la caída de granizo. En contraste, en la zona costera las precipitaciones fueron más dispersas, aunque provocaron afectaciones como cortes de energía eléctrica en algunos puntos, incluidos destinos turísticos de Compostela, como Rincón de Guayabitos y La Peñita de Jaltemba.

Finalmente, las autoridades indicaron que, al tratarse de las primeras lluvias de la temporada y debido a que el suelo aún no se encuentra saturado, no se prevé un aumento significativo en los niveles de ríos ni riesgos mayores. No obstante, exhortaron a la población a mantenerse atenta y tomar precauciones ante posibles tormentas, vientos intensos y acumulación de agua en zonas bajas.