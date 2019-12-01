Se pronostican lluvias fuertes es gran parte del territorio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 08:47:52

Ciudad de México, a 6 de septiembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó lluvias puntuales intensas en Durango y puntuales fuertes en Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur, todas con descargas eléctricas.

Además, la entrada de un nuevo frente frío sobre el norte del territorio nacional y con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y Nuevo León; y puntuales fuertes en San Luis Potosí y Coahuila, acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento de 40 a 60 km/h.

Mientras tanto, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas; puntuales fuertes en Veracruz, Puebla y Estado de México; y chubascos en Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes.

Pronóstico de lluvias para hoy:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (norte, centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tabasco y Campeche.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas máximas: