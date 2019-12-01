Se prevén lluvias y bajas temperaturas por canal de baja presión en México

Se prevén lluvias y bajas temperaturas por canal de baja presión en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 07:18:25
Ciudad de México, 14 de noviembre del 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este viernes 14 de noviembre de 2025 varios canales de baja presión sobre el sureste del país, combinados con humedad proveniente del Golfo de México y el mar Caribe, así como con inestabilidad atmosférica, generarán chubascos y lluvias fuertes en la región, incluida la Península de Yucatán. En el sur de Quintana Roo se prevén lluvias puntuales intensas.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México. Su interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará rachas de viento de hasta 60 km/h, descenso de temperaturas y lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California.

Además, el ambiente general en gran parte del país será de cielo mayormente despejado, con frío y posibles heladas al amanecer en zonas del norte, noreste, centro y oriente, mientras que por la tarde dominarán condiciones cálidas y sin probabilidad de lluvia.

Pronóstico de lluvias

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Quintana Roo (sur).

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Campeche (este y sur) y Chiapas (este y noreste).

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora (noroeste), Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán–Sierra Negra), Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas mínimas

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

  • De -5 a 0 °C con heladas: Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

  • De 0 a 5 °C: Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca (zonas serranas).

Temperaturas máximas

  • De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

  • De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).

Noventa Grados
