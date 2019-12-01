Se prevén bajas temperaturas y heladas en varias regiones del país para este lunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 23:00:40

Ciudad de México, a 18 de enero de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes 19 de enero de 2026 en México, en el que se anticipan bajas temperaturas y la presencia de heladas en diversas regiones del país.

El frente frío número 29 avanzará sobre el oriente de la península de Yucatán, mientras que su masa de aire polar se extenderá sobre el golfo de México. Esta situación generará vientos del norte con rachas de hasta 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, principalmente en Oaxaca y Chiapas, así como rachas de 30 a 50 km/h en zonas costeras del sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además, se prevé ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

En el sureste del país, un canal de baja presión en combinación con la entrada de humedad del golfo de México provocará lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. De forma adicional, el aporte de humedad proveniente del océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias y chubascos en entidades del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.

Hacia la tarde, un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte y noreste del país, lo que ocasionará rachas de viento de entre 30 y 50 km/h en esas regiones.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este lunes se esperan las siguientes temperaturas mínimas:

De -10 a -5 °C con heladas: zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: regiones serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.