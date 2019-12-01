Se presentan intensas heladas en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 21:24:39

Perote, Veracruz, a 8 de enero de 2026.- Las bajas temperaturas volvieron a presentarse con intensidad en las zonas montañosas de Veracruz, donde se han registrado algunas de las temperaturas más frías del actual periodo invernal 2025–2026.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que la presencia de aire frío, junto con cielos despejados, propició un fuerte enfriamiento durante la noche.

La responsable del área de Hidrometeorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro, Jessica Luna Lagunes, detalló que la temperatura más baja del estado se reportó en la localidad de Zalayeta, en el municipio de Perote, con –6 grados Celsius. En la cabecera municipal de Perote el termómetro descendió hasta –3.5 grados, mientras que en Las Vigas de Ramírez se registraron –2 grados.

Las condiciones gélidas también se hicieron sentir en otras comunidades de la región montañosa central, como La Joya, en Acajete; Loma Grande, en Mariano Escobedo; así como en Huatusco, Tlaquilpa y la capital del estado, Xalapa.

Pese a las bajas temperaturas, Conagua aclaró que hasta el momento no se han superado marcas históricas y que la presente temporada invernal no se considera, por ahora, entre las más severas.

En tanto, la Secretaría de Protección Civil mantiene activa la Alerta Gris ante la próxima entrada del frente frío número 27. Este sistema podría ocasionar un evento de Norte de intensidad fuerte a muy fuerte en el litoral veracruzano, lluvias relevantes en distintas regiones y la probabilidad de nieve o aguanieve en zonas elevadas, además de un nuevo descenso térmico entre sábado y lunes.

El frente frío estará asociado a una masa de aire polar, lo que podría reforzar las heladas en municipios de montaña. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes se prevén temperaturas mínimas de entre –5 y 0 grados Celsius en áreas serranas de Veracruz.

Durante el día se espera cielo de medio nublado a nublado, con lluvias aisladas en la entidad. Por la mañana podrían presentarse bancos de niebla en regiones altas, con ambiente fresco a frío y condiciones muy frías en zonas elevadas, donde no se descartan nuevas heladas.