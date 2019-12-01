Se posiciona México durante octubre 2025 con récord histórico en materia turística

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2025.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, dio a conocer que octubre de 2025 se posicionó con un récord histórico en materia turística, al recibir 8.3 millones de visitantes internacionales. Esta cifra representa un aumento de 10.7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, así como una mayor derrama económica que alcanzó los 2 mil 440 millones de dólares, 9.3 por ciento más que en 2024.

De enero a octubre, México acumuló 79.3 millones de visitantes del extranjero, un crecimiento de 13.6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo.

La presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que el creciente interés por México se debe a múltiples factores: su riqueza cultural heredada de las civilizaciones ancestrales, el reconocimiento actual a los pueblos originarios, el orgullo nacional por la historia milenaria del país y el contexto político que vive la nación con la Cuarta Transformación y la llegada de la primera mujer a la Presidencia. A esto se suma, dijo, la calidez del pueblo mexicano, un elemento clave que el mundo reconoce.

“Es algo extraordinario. Debemos sentirnos muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos, y ese orgullo se refleja ante el mundo. Por eso México está de moda y seguimos invitando a que nos visiten”, comentó durante la conferencia matutina.

Sheinbaum subrayó que los récords alcanzados este año son reflejo del trabajo de promoción turística encabezado por la Secretaría de Turismo, el impulso de los Tianguis Turísticos internacionales y los incentivos para atraer producciones cinematográficas y televisivas al país.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que octubre de 2025 fue el mejor en términos históricos para el sector, con un incremento de 17 mil turistas internacionales. En el ámbito de cruceros, el crecimiento fue de 8.9 por ciento, con una derrama económica 12 por ciento superior.

Detalló que la llegada de turistas internacionales aumentó 5.8 por ciento, al pasar de 36.3 millones a 38.4 millones, mientras que la derrama económica subió a 28 mil 218 millones de dólares, un crecimiento de 6.5 por ciento. Recordó que los visitantes internacionales son quienes ingresan sin pernoctar, mientras que los turistas pasan al menos una noche en territorio nacional.

También informó que los vuelos nacionales regulares aumentaron 3.2 por ciento, alcanzando 52.43 millones de pasajeros, y los internacionales subieron a 47.98 millones. Entre los países con mayor flujo turístico hacia México destacaron Italia, Corea del Sur, Canadá, Argentina, China y Estados Unidos.

El Tren Maya mostró un incremento notable de 181 por ciento en pasajeros internacionales, transportando a más de 75 mil personas de otros países.

El turismo cultural también creció: las visitas a museos subieron 17.3 por ciento y a zonas arqueológicas 2.1 por ciento. En este mismo periodo llegaron 8.5 millones de mujeres internacionales, en un año marcado por el lema “Tiempo de Mujeres”.

En total, de enero a octubre de 2025 arribaron 157.2 millones de pasajeros nacionales y extranjeros a los aeropuertos del país, lo que representa 2.5 por ciento más que en 2024. En el turismo interno, tres millones de personas más viajaron dentro del territorio nacional, alcanzando una ocupación hotelera acumulada de 92.6 millones de cuartos.

Sobre el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, Rodríguez Zamora recordó que la edición celebrada del 14 al 16 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, dejó una derrama superior a los 67 millones de pesos y reunió a más de 62 mil asistentes. Adelantó que en 2026 el evento tendrá como sede al estado de Tamaulipas, por primera vez.

Finalmente, anunció que México será País Invitado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se llevará a cabo en Madrid del 21 al 25 de enero. En esta ocasión participarán los 32 estados del país, más de 800 prestadores de servicios turísticos y representantes de los pueblos originarios.

