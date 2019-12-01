Se mantienen lluvias en el sur y ola de calor en el país

Se mantienen lluvias en el sur y ola de calor en el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 07:44:50
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Ciudad de México, a 25 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que canales de baja presión sobre el interior del país generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas.

Además, se esperan lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.

Pronóstico de lluvias para el 25 de marzo de 2026:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca y Chiapas.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Sonora.
  • De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).
  • De 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (norte y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para el miércoles:

  • De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz.
  • De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Michoacán.
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