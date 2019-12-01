Se mantienen lluvias en el sur y ola de calor en el país

Ciudad de México, a 25 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que canales de baja presión sobre el interior del país generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas.
Además, se esperan lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.
Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.
Pronóstico de lluvias para el 25 de marzo de 2026:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca y Chiapas.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Sonora.
- De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).
- De 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (norte y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para el miércoles:
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y Michoacán.