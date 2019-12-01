Se mantienen lluvias en el sur y ola de calor en el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 07:44:50

Ciudad de México, a 25 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que canales de baja presión sobre el interior del país generarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas.

Además, se esperan lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana.

Pronóstico de lluvias para el 25 de marzo de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca y Chiapas.

Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Sonora.

: Sonora. De 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste). De 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (norte y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para el miércoles: