Se mantienen las lluvias en todo el país: SMN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 07:29:05

Ciudad de México, a 20 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la presencia del Monzón Mexicano en interacción con canales de baja presión generará lluvias puntuales en gran parte del país.

Se pronostican lluvias puntuales intensas en Sonora y Chihuahua, así como puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango; lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos.

También se esperan chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

En contraparte, se prevé que se mantenga el ambiente cálido con cielo de medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México.