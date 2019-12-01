Se mantienen en alerta la CNPC ante los efectos del frente frío número 30

Ciudad de México, a 25 de enero de 2026.- Con la finalidad de proteger a la población ante posibles riesgos, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene vigilancia y alerta operativa por los efectos del Frente Frío número 30 y su masa de aire ártico, los cuales continuarán provocando condiciones climáticas adversas durante el lunes 26 y martes 27 en diversas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 26 de enero el sistema frontal avanzará sobre el sur, sureste y la península de Yucatán, generando lluvias fuertes a muy fuertes, así como precipitaciones intensas a torrenciales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, la masa de aire ártico asociada mantendrá un ambiente muy frío a gélido, con presencia de bancos de niebla durante las mañanas en la Mesa del Norte, Mesa Central, el oriente y sureste del país, incluido el Valle de México. También se prevé un evento de “Norte” de intensidad fuerte a muy fuerte, acompañado de oleaje elevado en el litoral del Golfo de México, la península de Yucatán y el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de la posible caída de nieve o aguanieve en las zonas altas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

Ante estas condiciones, la CNPC emitió una serie de recomendaciones preventivas. En caso de lluvias intensas, se pide no cruzar ríos, arroyos ni zonas inundadas, mantener limpias coladeras y desagües, y ubicar previamente rutas de evacuación y refugios temporales en áreas con antecedentes de inundación o deslaves.

Por los vientos fuertes y el evento de “Norte”, se recomienda asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades marítimas y no resguardarse bajo árboles, espectaculares o estructuras inestables.

Ante el frío extremo y la presencia de niebla, se exhorta a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad. En zonas montañosas, se sugiere suspender ascensos y actividades recreativas por la posible caída de nieve o aguanieve.

La CNPC informó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene un monitoreo permanente y acciones preventivas para atender cualquier eventualidad, e hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales, como la CNPC y la Conagua, y a seguir las recomendaciones de protección civil.