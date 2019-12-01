Se mantendrá el clima lluvioso en todo el país: SMN

Se mantendrá el clima lluvioso en todo el país: SMN
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 09:00:25
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Ciudad de México, a 13 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la presencia del huracán ‘Simon’ en las costas mexicanas  originará lluvias puntuales muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en ambas entidades, así como lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco.

Además, el frente frío núm. 2 y una vaguada en altura sobre el noroeste del país generarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua y Durango; y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, con vientos fuertes en dichas regiones.

Igualmente, canales de baja presión  mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en zonas de Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Veracruz; y chubascos con posibles descargas eléctricas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por último, la onda tropical 43, con alta posibilidad de desarrollo ciclónico, mantendrá lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca y Chiapas.

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