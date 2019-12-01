Michoacán reduce 4.8% el promedio diario de homicidios dolosos

Michoacán reduce 4.8% el promedio diario de homicidios dolosos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 09:49:51
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Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Como resultado de la estrategia de seguridad implementada en Michoacán, el estado registró una disminución del 4.8 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, durante el periodo de enero a septiembre de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025, de acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia matutina del Gobierno de México.

Durante la presentación del informe nacional de seguridad, se destacó que Michoacán registra una menor incidencia de homicidios dolosos en comparación con entidades como Jalisco y Oaxaca, lo que refleja avances en las acciones emprendidas para combatir la violencia y fortalecer la seguridad de la población.

Estos resultados se enmarcan en el fortalecimiento de los despliegues operativos de la Guardia Civil, las labores de inteligencia, la presencia policial en regiones prioritarias y la coordinación permanente con autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y combatir los delitos de alto impacto.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por José Antonio Cruz Medina, mantiene una estrategia enfocada en la atención a los principales generadores de violencia, el reforzamiento de la vigilancia en zonas estratégicas y la ejecución de operativos interinstitucionales para preservar el orden y la tranquilidad de las familias michoacanas.

Las capacidades operativas de la Guardia Civil y el trabajo coordinado con las instituciones de seguridad y procuración de justicia, con el objetivo de consolidar la disminución de la incidencia delictiva y garantizar mejores condiciones de seguridad para las y los michoacanos.

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