Se han aplicado 18.3 millones de vacunas contra sarampión; Salud asegura que riesgo "sigue bajando"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 12:19:36

Ciudad de México, a 7 de abril 2026.- El subsecretario de Salud federal, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que con la campaña masiva de vacunación contra el sarampión, que inició el 7 de febrero, se han aplicado 18.3 millones de vacunas.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal aseguró que se tiene registro de seis semanas de “mejora continua”, ante el rebrote que se suscitó en 2025.

En ese sentido, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica aseguró que “el sarampión sigue bajando”.

“Estamos detectando ya menos de 70 casos al día”, destacó al mencionar que es una baja de 66%.

Asimismo, Clark García Dobarganes reiteró que la estrategia para controlar el virus en México y en cualquier parte del mundo es, y seguirá siendo, la vacunación.

“Debemos seguir reforzando (la vacunación), que si bien estamos mucho mejor de lo que estábamos hace seis semanas, siete semanas, todavía tenemos que seguir protegiendo a las personas en lo individual y lo colectivo”, declaró el funcionario.

Por último el experto sanitario recordó que los grupos prioritarios son los menores entre seis meses de edad y 12 años, y de los 13 y 49 años de edad.