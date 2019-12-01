Se esperan lluvias y bajas temperaturas en el sur y sureste del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 07:26:36

Ciudad de México, a 6 de noviembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que la onda tropical 40 ocasione lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originará lluvias fuertes en regiones de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De igual forma, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla, así como intervalos de chubascos en Guerrero y Veracruz.

Pronóstico de lluvias para el 6 de noviembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa).

: Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Veracruz (región Olmeca) y Guerrero.

: Veracruz (región Olmeca) y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Jalisco, Colima y Michoacán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para esta mañana: