Se esperan lluvias intensas en al menos 5 entidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 07:09:56

Ciudad de México, a 11 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se desplazará al sur de Guerrero y ocasionará lluvias fuertes en el occidente y centro del país.

De igual forma se esperan lluvias puntuales intensas en Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste) y Guerrero (centro y costa).

Mientras tanto, canales de baja presión generarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; así como lluvias puntuales intensas en Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

Pronóstico de lluvias para este 11 de septiembre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: