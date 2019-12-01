Se esperan lluvias intensas en al menos 5 entidades

Se esperan lluvias intensas en al menos 5 entidades
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 07:09:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 11 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que  la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se desplazará al sur de Guerrero y ocasionará lluvias fuertes en el occidente y centro del país.

De igual forma se esperan lluvias puntuales intensas en Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste) y Guerrero (centro y costa).

Mientras tanto, canales de baja presión generarán  chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; así como lluvias puntuales intensas en Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

Pronóstico de lluvias para este 11 de septiembre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:                    

  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Son 8 puertos y al menos 555 empresas ligadas al huachicol fiscal
Detienen en Zamora, Michoacán, a “El Delta” por presuntos delitos contra la salud
Atacan a tiros a secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla; participaba en operativo ligado a desapariciones
Con primeros auxilios policías de Monterrey rescataron a bebé de 11 meses que se estaba atragantando
Más información de la categoria
Son 8 puertos y al menos 555 empresas ligadas al huachicol fiscal
Atacan a tiros a secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla; participaba en operativo ligado a desapariciones
Homenajeado en México por la 4T, enfrenta cadena perpetua en EEUU: la doble cara del caso Naasón Joaquín, el apóstol de La Luz del Mundo que lideraba una red de trata 
Preparan para 2026 impuestos contra el pueblo: refrescos, videojuegos y hasta el ahorro, bajo ataque
Comentarios