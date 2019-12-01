Se esperan lluvias fuertes en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 07:32:28

Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano generará lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias fuertes en Durango; chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California.

Además, el frente frío 2 prevalecerá con características de estacionario sobre el noreste de México propiciará lluvias muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí; lluvias fuertes en Nuevo León e intervalos de chubascos en Coahuila; así como rachas de viento de 30 a 50 km/h en los estados mencionados.

Al mismo tiempo, la onda tropical 31 originará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; así como lluvias fuertes en Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para el 9 de septiembre de 2025:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur).

Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

