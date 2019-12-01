Se esperan lluvias fuertes en gran parte del país

Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano generará lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias fuertes en Durango; chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California.
Además, el frente frío 2 prevalecerá con características de estacionario sobre el noreste de México propiciará lluvias muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí; lluvias fuertes en Nuevo León e intervalos de chubascos en Coahuila; así como rachas de viento de 30 a 50 km/h en los estados mencionados.
Al mismo tiempo, la onda tropical 31 originará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; así como lluvias fuertes en Quintana Roo.
Pronóstico de lluvias para el 9 de septiembre de 2025:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, centro y sur).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (occidente), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas y Quintana Roo.