Se esperan lluvias en al menos 15 estados de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 07:29:28

Ciudad de México, a 13 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 44 se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional e interaccionará con una vaguada en altura lo que originará lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de precipitaciones aisladas en Sonora y Chihuahua.

Además, podría presentarse aguanieve o nieve en la Sierra de San Pedro Martír, B.C.

Por otra parte, canales de baja presión ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en entidades del sur, sureste y la península de Yucatán; y posible caída de granizo en el oriente y centro del país, incluido el Valle de México.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro, oeste y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

Pronóstico de lluvias para el lunes 13 de abril de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila (norte).

: Coahuila (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Chiapas (costa).

: Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Chiapas (costa). De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: