Se esperan lluvias en al menos 15 estados de México

Ciudad de México, a 13 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 44 se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional e interaccionará con una vaguada en altura lo que originará lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de precipitaciones aisladas en Sonora y Chihuahua.
Además, podría presentarse aguanieve o nieve en la Sierra de San Pedro Martír, B.C.
Por otra parte, canales de baja presión ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en entidades del sur, sureste y la península de Yucatán; y posible caída de granizo en el oriente y centro del país, incluido el Valle de México.
Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro, oeste y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).
Pronóstico de lluvias para el lunes 13 de abril de 2026:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Chiapas (costa).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y Estado de México.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.