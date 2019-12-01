Se esperan fuertes lluvias y ambiente muy frío en varios estados del país

Ciudad de México, a 18 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que canales de baja presión mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.
Además, se prevé ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas.
Pronóstico de lluvias para el 18 de diciembre de 2025:
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Campeche y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Yucatán.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros y Angelópolis), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.