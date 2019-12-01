Se esperan fuertes lluvias y ambiente muy frío en varios estados del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 07:44:23

Ciudad de México, a 18 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que canales de baja presión mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Además, se prevé ambiente frío a muy frío en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer en zonas altas.

Pronóstico de lluvias para el 18 de diciembre de 2025:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas.

: Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Campeche y Quintana Roo.

: Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Yucatán.

: Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Yucatán. Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros y Angelópolis), Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Michoacán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa (norte), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

: Sonora (sur), Sinaloa (norte), Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves: