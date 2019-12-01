Se espera onda de calor en al menos 4 estados y ambiente caluroso en gran parte del país

Se espera onda de calor en al menos 4 estados y ambiente caluroso en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 07:31:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 19 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que una onda de calor afectará a por lo menos cuatro entidades y se mantendrá el ambiente caluroso en gran parte del país.

En ese sentido detalló que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de México; prevaleciendo la onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Tlaxcala (centro), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente).

Pronóstico de lluvias para el 19 de febrero de 2026:

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Oaxaca y Chiapas.
  • Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque automovilístico en la Siglo XXI deja un muerto
Caen dos presuntos extorsionadores de comerciantes en Mazatlán, Sinaloa
En Queréndaro, Michoacán, Investigan autoridades incendio de un automóvil 
Hallan a adulto mayor sin vida en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Día del Ejército: vigilan las calles, levantan obras y salvan vidas
Designan a José María Balcázar como nuevo presidente de Perú
Alcaldes detenidos, policías sentenciados y estados bajo la lupa: Operación Enjambre, la ofensiva con la que Sheinbaum y Harfuch sacuden al poder municipal en México
Realizan el Primer Simulacro Nacional de Sismo 2026 en CDMX y Estado de México
Comentarios