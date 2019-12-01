Se espera onda de calor en al menos 4 estados y ambiente caluroso en gran parte del país

Ciudad de México, a 19 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que una onda de calor afectará a por lo menos cuatro entidades y se mantendrá el ambiente caluroso en gran parte del país.
En ese sentido detalló que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de México; prevaleciendo la onda de calor en zonas de San Luis Potosí (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (centro y suroeste), Tlaxcala (centro), Jalisco (centro), Michoacán (suroeste) y Oaxaca (centro y oriente).
Pronóstico de lluvias para el 19 de febrero de 2026:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Oaxaca y Chiapas.
- Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste).
Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Durango y Chihuahua.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.