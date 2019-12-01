Se encuentran estables y fuera de peligro, 7 de las personas que resultaron heridas durante el tiroteo en Teotihuacán

Se encuentran estables y fuera de peligro, 7 de las personas que resultaron heridas durante el tiroteo en Teotihuacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 21:24:38
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Axapusco, Estado de México, a 20 de abril de 2026.- De las personas que resultaron afectadas durante el tiroteo registrado en las inmediaciones de la pirámide de la Luna, en Teotihuacán,7 de ellas se encuentran estables y fuera de riesgo, luego de recibir atención médica oportuna en hospitales del Estado de México.

De acuerdo con autoridades del sector salud, las siete personas fueron trasladadas inicialmente al Hospital General de Axapusco, perteneciente al sistema IMSS-Bienestar, donde se les brindaron los primeros auxilios. Entre los lesionados, cuatro presentaban heridas ocasionadas por arma de fuego, mientras que otro paciente registró una fractura sin que se precisara la zona afectada. Asimismo, se atendieron un caso de esguince y otro más por crisis de ansiedad derivada de la situación.

Posteriormente, tres de los pacientes fueron referidos al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca para dar continuidad a su tratamiento. Entre ellos se encuentra un menor de edad, quien fue acompañado por su madre durante el traslado, misma que también será atendida en esta unidad médica.

El IMSS-Bienestar informó que todos los pacientes reciben atención integral por parte de un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en distintas áreas, quienes dan seguimiento puntual a cada caso y ajustan los tratamientos conforme a la evolución clínica de los afectados.

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