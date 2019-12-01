Se desborda arroyo La Palestina en Durango y deja varios daños 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 23:37:36

Santiago Papasquiaro, Durango, a 7 de septiembre de 2025.- Derivado de las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días, la madrugada de este domingo, se desbordó el arroyo La Palestina, dejando alrededor de 100 casas afectadas en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango.

Según información del coordinador Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, las comunidades que tuvieron más daños son Las Margaritas, San Ignacio y La Palestina, entre las que suman 135 viviendas afectadas, pero sin vidas que lamentar.

Por ello, se puso en marcha el Plan DN-III, en el que participan el gobierno estatal y municipal, con la finalidad de rescatar y evacuar a las familias damnificadas, mismas que fueron llevada a un refugio temporal que se abrió en la comunidad de Chinacates.

Asimismo, las autoridades exhortaron a los pobladores a no intentar cruzar río o arroyos, mantenerse alertas e informados a través de canales oficiales y seguir todas las indicaciones.