Se derrumba cerro tras fuertes lluvias en La Concordia, Chiapas; hay dos menores heridos

La Concordia, Chiapas, a 9 de septiembre de 2025.- Tras las fuertes lluvias que se han registrado en La Concordia, Chiapas, un cerro se derrumbó, además de que se desbordó el río en la comunidad Nuevo Paraíso.

La Secretaría de Protección Civil, a través de la Dirección de Rescate Aéreo y del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), realizó el rescate de dos menores de edad en la comunidad Nuevo Paraíso, de dicho municipio, quienes resultaron afectados por un deslizamiento de ladera. Los menores, de 13 y 7 años, fueron trasladados vía aérea a Villaflores para recibir atención médica especializada. El Adolescente de 13 años presenta politraumatismo y traumatismo craneoencefálico, mientras que la niña de 7 años presenta contusión en hombro y traumatismo craneoencefálico.

Según información del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en el municipio de Tapachula, después de que se desbordara el río Texcuyuapa, alrededor de más de 50 viviendas de madera y de material se vieron afectadas por inundaciones en por lo menos 17 colonias aledañas, y también automóviles que estaban estacionados en las calles, fueron arrastrados por la corriente.

Por ello, el Ejército Mexicano, mantiene activo el plan DN-III-E y la SEMAR el plan Marina, con la finalidad de apoyar a la población que lo necesite.

“Las autoridades están trabajando rápidamente para garantizar la seguridad de la población y brindar asistencia a las personas afectadas”, aseguró el mandatario estatal a través de sus redes sociales.