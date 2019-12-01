Frente frío 13 provocará lluvias intensas, fuertes vientos y bajas temperaturas en gran parte del país

Frente frío 13 provocará lluvias intensas, fuertes vientos y bajas temperaturas en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 07:48:09
Ciudad de México, a 8 de noviembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el frente frío número 13 traerá lluvias intensas, vientos fuertes y un marcado descenso de temperatura en gran parte del territorio.

Además, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que el fenómeno será impulsado por una masa de aire ártica que provocará rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y posibles torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila, así como heladas en el norte del país.

De igual forma, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió que se esperan lluvias torrenciales en el oriente, sureste y Península de Yucatán, así como un evento de “Norte” con oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. 

“Pedimos a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales y reforzar las medidas de autocuidado ante las condiciones extremas que se registrarán en las próximas horas”, señaló la dependencia.

