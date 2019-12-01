Se aproximan tormentas al norte y oriente de la CDMX; prevén encharcamientos y baja visibilidad

Se aproximan tormentas al norte y oriente de la CDMX; prevén encharcamientos y baja visibilidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 15:49:57
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Ciudad de México, 11 de julio de 2026.- Varias tormentas y chubascos se desarrollan este sábado sobre el Estado de México y avanzan lentamente hacia el norte y oriente de la Ciudad de México, por lo que se prevén lluvias de intensidad en las próximas horas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, las precipitaciones ya afectan municipios del estado como Ecatepec, Coacalco, Tultepec, Teoloyucan, Teotihuacán, Nezahualcóyotl, Chicoloapan y La Paz.

Asimismo, se prevé que en los próximas horas las lluvias alcancen las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa e Iztacalco, además de los municipios de Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población a mantenerse atenta y tomar precauciones, ya que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos de consideración en vialidades, así como reducción de la visibilidad para quienes transitan por la zona.

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