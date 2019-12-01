Se activan alertas tras sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

Se activan alertas tras sismo en Puerto Escondido, Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 16:07:55
Oaxaca, Oaxaca, a 8 de febrero de 2026.- Un movimiento telúrico con magnitud preliminar de 5.7 se registró la tarde de este domingo en la zona costera de Oaxaca, con epicentro localizado al noreste de Puerto Escondido, lo que generó alertas informativas y preocupación entre habitantes de la región.

El Servicio Sismológico Nacional informó, a través de su reporte automático, que el sismo ocurrió a las 15:42 horas (tiempo del centro del país), a una distancia aproximada de 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, y tuvo una profundidad cercana a los 10 kilómetros.

El temblor fue percibido en diversas localidades de la Costa y áreas aledañas, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

Hasta el cierre de este reporte, no se han registrado personas lesionadas ni daños materiales, mientras continúan las labores de supervisión para descartar afectaciones en las comunidades próximas al epicentro.

