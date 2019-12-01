SAT lleva Firma Electrónica y Constancia de Situación Fiscal a todo el país con Oficina Móvil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 13:56:47

Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- Del 5 al 9 de octubre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, desplegará 30 módulos itinerantes en 18 estados del país, donde prevé atender a 5 mil 500 personas y realizar 11 mil 400 trámites, con el propósito de acercar sus servicios a más comunidades.

Durante estos cinco días, las unidades móviles recorrerán 30 municipios, donde las personas podrán obtener su Constancia de Situación Fiscal (CSF), así como generar o renovar su firma electrónica (e.firma), dos de los servicios más solicitados por las y los contribuyentes. También podrán inscribirse al RFC y recibir orientación para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Los servicios se brindarán sin cita previa, de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, y los viernes de 9:00 a 15:00 horas. Las ubicaciones y horarios de cada módulo pueden consultarse en el Portal del SAT.

Este despliegue se realiza en coordinación con gobiernos estatales y municipales para acercar los servicios del SAT a más comunidades, facilitar trámites esenciales, impulsar la formalidad y las actividades económicas locales, así como fortalecer una nueva cultura contributiva.

Jalisco. En la comunidad del municipio de San Martín Hidalgo el módulo itinerante del SAT se instalará el 7 y 8 de octubre en la calle Gabino Barrera, s/n, Col. Centro.

Tamaulipas. Del 5 al 8 de octubre la unidad móvil estará en municipio de Río Bravo en la calle Chihuahua s/n, Col. Villa de Nuevo Progreso. Este mismo día habrá otro módulo itinerante en el municipio de Aldama en calle Independencia núm. 101, Col. Centro.

En el marco del mismo programa, estará en el municipio de Aldama, del 5 al 7 de octubre. Podrá ser localizado en Independencia núm. 101. Col. Centro.

Baja California. El municipio de Mexicali recibirá del 6 al 9 de octubre una Oficina Móvil del SAT en calle Diluvio, núm. 1737, Col. Condesa.

Chiapas. La Oficina Móvil del SAT estará el 6 y 7 de octubre en el municipio de Tapachula en la calle Central Sur esquina con calle Central Poniente s/n, Col. Ejido 20 de noviembre.

Puebla. Una unidad itinerante del SAT visitará la Universidad Alianza Hispana del 6 al 8 de octubre, ubicada en calle Matamoros 12, Col. Centro. Municipio de Chignahuapan.

El viernes 9 de octubre la comunidad del municipio de Yaonáhuac podrá acudir a la Oficina Móvil del SAT que se instalará en Avenida Hidalgo, núm. 1. Col. Centro.

Tlaxcala. La Oficina Móvil del SAT estará el 6 de octubre en la Universidad Autónoma de Tlaxcala Campus Huamantla, ubicada en Carretera Huamantla-Puebla Km 2.5, Ex Hacienda de San Diego Xalpatlahuaya.

Chihuahua. El 7 de octubre en el municipio de Juárez estará una unidad itinerante del SAT en la Clínica de Medicina Familiar “Paso del Norte” ISSSTE, ubicada en Avenida Yepomera, núm. 10160, Col. Hacienda de las Torres Universidad.

Coahuila. En el municipio de Sierra Mojada llegará una Oficina Móvil el 7 de octubre en la calle 5 de mayo s/n, Col. Centro.

Veracruz. En el municipio de Xico, el 7 y 8 de octubre, llegará la Oficina Móvil para brindar servicio en la Avenida Miguel Hidalgo, s/n. Col. Centro.

Ciudad de México. El jueves 8 de octubre estará una unidad itinerante del SAT en el Centro Histórico, los servicios se darán sobre calle Tacuba s/n, Col. Centro.

Oficinas con horario diferido

Nayarit. Del 5 al 7 de octubre, la unidad móvil del SAT estará en el municipio de Ixcuintla. Brindará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en calle Miguel Hidalgo, s/n. Col. Centro.

Puebla. De 9:00 a 15:00 horas, el municipio Yaonáhuac recibirá del 5 al 8 de octubre un módulo itinerante, estará ubicado en Avenida Hidalgo núm. 1, Col. Centro.

San Luis Potosí. El municipio de Aquismón, del 5 al 9 de octubre, recibirá un módulo itinerante del SAT, el cual atenderá a la población de 8:30 a 17:00 horas en la calle Damián Carmona s/n, Col. Centro.

Veracruz. Del 5 al 9 de octubre, en Tlalixcoyan, de 9:00 a 15:00 horas, las personas interesadas podrán acercarse a la unidad itinerante del SAT, estará ubicada en la calle Lorenzo Barcelata s/n, Col. Centro.

En ese mismo periodo y horario, se instalará una Oficina Móvil en Acayucan, la atención se dará sobre calle Hidalgo s/n, Col. Centro.

Chihuahua. El 6 de octubre, en la Feria de Empleo de la Inclusión Laboral 2026 se instalará una Oficina Móvil que dará servicio de 9:00 a15:00 horas, las y los interesados podrán acudir a Avenida Tecnológico núm. 1900, Col. Santo Niño, en el municipio de Chihuahua. En este módulo el SAT solo bridará orientación y servicio de Constancia de Situación Fiscal.

Michoacán. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la unidad móvil del SAT participará el 6 de octubre en la Feria del Bienestar, de 9:00 a 15:00 horas. Estará en Palza de Armas s/n, Col. Centro.

El 7 de octubre, un módulo itinerante del SAT estará en la Feria del Bienestar en el municipio de Villamar. Se ubicará sobre la Carretera Principal s/n, Col. El Estudiante. El servicio de atención será de 9:00 a15:00 horas.

En Pátzcuaro, la Oficina Móvil participará el 8 de octubre en la Feria de Bienestar en la región P’urhépecha, en Isla Urandén de Morelos s/n, Col. Centro. El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas.

Sinaloa. En el municipio de Navolato, el 6 y 7 de octubre de 9:00 a 16:00 horas, la Oficina Móvil estará en el Patio del Ayuntamiento, ubicado en calle General Ángel Flores, Col. Centro.

Coahuila. El 7 de octubre, en el municipio de Viesca se instalará una Oficina Móvil del SAT en Avenida Independencia s/n, Col. Centro. El horario de atención será de 9:00 a 16:00 horas.

Guanajuato. Una Oficina Móvil del SAT llegará el próximo 7 de octubre a la cuna de la Independencia Nacional, Dolores Hidalgo. Los servicios se darán de 9:30 a 16:30 horas en Avenida de los Héroes núm. 77, Col. San Cristóbal. En este módulo no se brindará generación de e.firma.

El 7 y 8 de octubre, la unidad móvil del SAT participará en la Feria de la Paz en el municipio de Salamanca, se instalará en calle 12 de Diciembre núm. 32, Col. Loma Pelada, de 9:00 a 14:00 horas.

Oaxaca. De 9:00 a 16:00 horas una Oficina Móvil del SAT ofrecerá servicio el 7 y 8 de octubre a la comunidad del municipio de Tlalixco, se instalará en calle 2 de Abril s/n, Col. Centro.

Sonora. El 7 y 8 de octubre estará en el municipio se Sahuaripa, se instalará en la calle Rafael V. Meneses núm. 44, Col. Centro. Dará servicio de 8:00 a 18:00 horas.

Campeche. La unidad móvil del SAT participará en la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables el próximo 8 de octubre, de 8:00 a 14:00 horas. Estará instalada en Avenida Pedro Sainz de Baranda 219. Col. Ah Kim Pech. Solo se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación.

Ciudad de México. La Oficina Móvil participará en la Feria de las AFORES CDMX 2026, que se llevará a cabo el 8 y 9 de octubre en Avenida Río Churubusco s/n, Col. Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco. El horario de atención será de 9:00 a 18:00 horas.

Tamaulipas. El 8 de octubre, la Oficina Móvil estará de 9:00 a 16:00 horas en la Universidad de Tamaulipas, ubicada en la calle Ayuntamiento Sur s/n, Col. Infonavit Fundadores, en el municipio de Nuevo Laredo.

Estado de México. El próximo 9 de octubre, Oficina Móvil llega a la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicada en la carretera Amecameca Ayepango, Km 2.5, Col. Centro. Dará servicio de 9:00 a 16:00 horas.