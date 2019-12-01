Sanidad del aguacate mexicano logra récord histórico de exportación a EUA, sin presencia de plagas: AGRICULTURA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 12:49:48

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2026.- Resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), productoras, productores y empacadoras, México ha exportado 14.4 millones de toneladas de aguacate a Estados Unidos a lo largo de casi 29 años, sin registrar un solo rechazo por presencia de las plagas de los barrenadores del aguacatero.

Para lograrlo, la Secretaría federal —encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez— opera un riguroso mecanismo de certificación que garantiza la ausencia de plagas reglamentadas a lo largo de la cadena productiva, desde el huerto hasta el empaque.

El personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) inicia el proceso con el registro y verificación de las huertas, información que se comparte con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Las huertas certificadas cosechan el fruto y lo recolectan en cajas libres de residuos físicos y tierra, deben enviarlo el mismo día a un empaque autorizado. Antes de la salida de la fruta, personal oficial verifica la Constancia de Origen de Productos Regulados Fitosanitariamente (COPREF), la Bitácora de Cosecha (BICO), el Registro Electrónico de Cosecha (RECO) y el Certificado Fitosanitario de Movilización Nacional (CFMN), según corresponda.

Los cargamentos que cumplen con la totalidad de los requisitos deben arribar el mismo día a los empaques para su procesamiento. En ese punto, inspectores del Senasica y del USDA verifican la sanidad y trazabilidad del embarque, lo que permite a la autoridad sanitaria mexicana emitir el dictamen de verificación y, posteriormente, el Certificado Fitosanitario Internacional, requisito indispensable para el traslado a la frontera.

La movilización de aguacate fresco en territorio nacional se rige por la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la modificación a la NOM-066-FITO-1995, las cuales establecen las medidas que deben aplicarse para proteger las zonas productoras del país.

Para constatar el cumplimiento normativo, el Senasica opera Puntos de Verificación Interna (PVI) y rutas de Inspección Itinerante a través de las cuales se constata la documentación de origen y destino del fruto fresco.

A casi tres décadas del inicio de los envíos a Estados Unidos, la ausencia de rechazos por presencia de las plagas de los barrenadores del aguacatero —tanto en frontera como en destino— demuestra la eficiencia de las medidas fitosanitarias aplicadas por el Senasica y posiciona a México como referente internacional.

Es importante precisar que la exportación de aguacate se gestiona en dos temporadas anuales —del 15 de abril al 14 de octubre y del 15 de octubre al 14 de abril—, por lo que el padrón se actualiza al inicio de cada periodo.

Durante la temporada de abril a octubre de 2026, Michoacán registró para exportación 56 mil 718 huertos —que abarcan una superficie de 188 mil 141 hectáreas— en beneficio de 35 mil 233 productoras y productores. Asimismo, la entidad cuenta con 76 empacadoras certificadas para enviar fruta a los Estados Unidos.

Con 50 municipios libres, Michoacán representa 87 por ciento de la superficie total autorizada para la exportación de aguacate hacia la nación estadounidense.

Además, luego de un acuerdo alcanzado entre productoras, productores, empresas empacadoras y autoridades federales, este jueves 5 de noviembre se reactivó la totalidad de los cortes de fruto fresco de aguacate con destino a la exportación.

Tras este restablecimiento y la captura de información plenamente operativa en las 21 Juntas Locales de Sanidad Vegetal de Michoacán, el sector estima concretar aproximadamente mil cortes durante la jornada y, al mismo tiempo, la reanudación integral de los procesos de inspección, empaque y envío internacional.

Con estas acciones, el Gobierno de México —dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— refrenda su compromiso con la industria aguacatera de la región.