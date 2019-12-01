Saldo blanco en BCS tras paso del huracán 'Polo'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 09:00:12

Ciudad de México, a 29 de septiembre 2026.- El paso del huracán ‘Polo’ que tocó tierra en Baja California Sur como categoría 3 dejó saldo blanco, al corte de las primeras horas del 29 de septiembre.

Lo anterior fue informado por el gobernador de la entidad, Víctor Manuel Castro, y la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, durante un enlace en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México.

Además, la funcionaria federal detalló que, a las 6:00 horas, el centro del ciclón, actualmente categoría 2, se ubicaba a 105 kilómetros de Loreto y a 145 kilómetros de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

En ese sentido, la coordinadora Velazquez Alzúa informó que Polo continuará desplazándose hacia las costas de Sonora, donde se prevé que toque tierra como huracán categoría 1.

Por lo anterior, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la población de Guaymas y sus alrededores a mantenerse resguardada.